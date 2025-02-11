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Соболев отсутствует в заявке «Зенита» на финальный матч Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком»

Соболев отсутствует в заявке «Зенита» на финальный матч Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев отсутствует в заявке сине-бело-голубых на финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком». Напомним, футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Спартака» минувшим летом.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3    

Сегодня, 11 февраля, сине-бело-голубые приняли участие в товарищеской игре с армянским «Пюником». В этом матче Соболев отметился голом, который стал для него четвёртым в шести товарищеских встречах за команду Сергея Семака в текущее зимнее межсезонье.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'     2:0 Соболев – 86'    

Игра «Зенита» со «Спартаком» пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Красно-белые становились обладателями Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах.

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