Соболев отсутствует в заявке «Зенита» на финальный матч Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отсутствует в заявке сине-бело-голубых на финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком». Напомним, футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Спартака» минувшим летом.

Сегодня, 11 февраля, сине-бело-голубые приняли участие в товарищеской игре с армянским «Пюником». В этом матче Соболев отметился голом, который стал для него четвёртым в шести товарищеских встречах за команду Сергея Семака в текущее зимнее межсезонье.

Игра «Зенита» со «Спартаком» пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Красно-белые становились обладателями Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах.

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