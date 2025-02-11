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Булыкин: «Спартак» купил Солари за такие деньги, что адаптации не должно быть

Булыкин: «Спартак» купил Солари за такие деньги, что адаптации не должно быть
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер аргентинского полузащитника Пабло Солари в московский «Спартак».

«Когда в клубе есть футболисты, которые говорят на одном языке, это большой плюс. Если есть друзья или группа футболистов, которые общаются на одном языке и помогают друг другу, это способствует адаптации. Но Солари купили за такие деньги, что адаптации не должно быть. Он должен включиться и помочь команде выполнить поставленную задачу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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