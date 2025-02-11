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«Крылья Советов» снова хотят уволить Осинькина. Игнашевич отказался занять его место

«Крылья Советов» снова хотят уволить Осинькина. Игнашевич отказался занять его место
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«Крылья Советов» предлагали бывшему тренеру «Балтики» Сергею Игнашевичу снова возглавить команду. Тренер на этот раз отказался от предложения. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Руководство «Крыльев» снова рассматривает вариант с отставкой Осинькина и подбирает кандидатов. Главные лица клуба на днях провели встречу с Сергеем Гуренко. А Руслану Пименову предложен пост спортивного директора, который уже общался с Осинькиным на предмет возможной отставки», — добавил источник «Чемпионата».

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России.

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