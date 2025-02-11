«Крылья Советов» снова хотят уволить Осинькина. Игнашевич отказался занять его место

«Крылья Советов» предлагали бывшему тренеру «Балтики» Сергею Игнашевичу снова возглавить команду. Тренер на этот раз отказался от предложения. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Руководство «Крыльев» снова рассматривает вариант с отставкой Осинькина и подбирает кандидатов. Главные лица клуба на днях провели встречу с Сергеем Гуренко. А Руслану Пименову предложен пост спортивного директора, который уже общался с Осинькиным на предмет возможной отставки», — добавил источник «Чемпионата».

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России.

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