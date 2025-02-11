«Спартак», ЦСКА и «Рубин» интересуются защитником «Гремио» — Дорнелес

Московские «Спартак» и ЦСКА, а также казанский «Рубин» проявляют интерес к 22-летнему центральному защитнику «Гремио» Густаво Мартинсу. Об этом сообщает журналист Калиэль Дорнелес в соцсети Х (ранее Twitter).

Футболист является выпускником академии «Гремио». В составе взрослой команды бразильского клуба Мартинс принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение 22-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 3 млн.

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