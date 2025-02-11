«Спартак» — «Зенит»: Луис Энрике открыл счёт на 16-й минуте матча

В эти минуты идёт финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Луис Энрике.
В турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару». Первое и второе место разыграют «Спартак» и «Зенит».
Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».
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