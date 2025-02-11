«Ювентус» — ПСВ: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 11 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «ПСВ Эйндховен». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Игру будет обслуживать немецкая бригада арбитров, которую возглавит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что туринский «Ювентус» завершил общий этап Лиги чемпионов на 20-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ПСВ — 14-й (14 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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