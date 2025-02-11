Семак объяснил, почему Соболев не вошёл в состав «Зенита» на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об отсутствии нападающего Александра Соболева в заявке сине-бело-голубых на финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком», за который ранее выступал 27-летний футболист.

— Понятно, что это предсезонный турнир. Любой тренер поставит во главу угла здоровье футболистов, в отличие от соревновательного периода, где любая травма оправдана, потому что результат — на первом месте. Сейчас на первом месте подготовка. Интересная афиша, и игра не должна быть скучной.

— Соболев сыграл 90 минут с «Пюником», сейчас его нет в стартовом составе. В чём замысел?

— Для нас важно, чтобы он был готов к чемпионату. Он сыграл 90 минут, сегодня вечером выйдут другие. Никакой дополнительной составляющей искать не нужно.

— «Зенит» дал сыграть по 90 минут почти всем футболистам.

— Надо отталкиваться от количества игроков, которые присутствуют на сборах, и от тренировочного плана. Я считаю, что в идеале нужно провести полные два-три матча перед возобновлением чемпионата. Сегодня так сложились обстоятельства, что у кого‑то — повреждения, кого‑то — продали. Так сложились обстоятельства, что нужно играть полный матч, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 11 февраля, сине-бело-голубые приняли участие в товарищеской игре с армянским «Пюником». В этом матче Соболев отметился голом, который стал для него четвёртым в шести товарищеских встречах за команду Сергея Семака в текущее зимнее межсезонье.

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