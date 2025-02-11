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Пименов отреагировал на информацию, что ему был предложен пост спортдиректора в «Крыльях»

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал информацию, что ему был предложен пост спортивного директора в «Крыльях Советов».

— Появилась информация, что «Крылья Советов» предложили вам пост спортивного директора клуба. Как-то можете это прокомментировать?

— Могу. В «Крыльях Советов» точно нет такой должности, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что руководство «Крыльев» вновь рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Игоря Осинькина. Предложение возглавить клуб было сделано экс-наставнику «Балтики» Сергею Игнашевичу.

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