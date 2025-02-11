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Игорь Колыванов: дай бог, чтобы Солари помогал «Спартаку» становиться лучше

Игорь Колыванов: дай бог, чтобы Солари помогал «Спартаку» становиться лучше
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о трансфере аргентинского полузащитника Пабло Солари в московский «Спартак».

«У «Спартака» достаточно серьёзная атакующая линия, поэтому Солари просто так не подписывали бы за большие деньги. Он быстрый и техничный футболист, который может обвести соперника, сыграть нестандартно и создать момент для команды. «Спартак», как и «Краснодар» с «Динамо», постарается попортить нервишки «Зениту» и сделать всё, чтобы стать чемпионом.

Наверное, фарт зависит не от номера, а от самого футболиста. Не сказал бы, что у Соболева не получилось в «Спартаке» под седьмым номером. Как только он пришёл в команду, прилично забивал и хорошо играл. Дай бог, чтобы Солари вписался в коллективную игру и помогал «Спартаку» становиться лучше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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