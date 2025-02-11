Дьяков: если Роналду приедет в Россию, в мире обратят внимание на наших игроков

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о готовности «Аль-Насра» приехать на турнир в Россию, о чём ранее сообщил коммерческий директор саудовского клуба Жорди Дюранте. Напомним, в составе «Аль-Насра» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

«Конечно, круто, когда футболист такой величины, как Роналду, может приехать в Россию и сыграть с нашими командами. У Роналду миллионы болельщиков по всему миру, которые следят за ним вживую и по телевизору.

Это значит, что в мире обратят внимание на футболистов наших команд», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.