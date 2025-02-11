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Матвей Сафонов остался на скамейке запасных «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Брестом»

Матвей Сафонов остался на скамейке запасных «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Брестом»
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Сегодня, 11 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся две французские команды — «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Встречу обслужит бригада боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Кулибали, Айдара, Камара, Маньетти, Лис-Мелу, Февр, Ажорк, Сима.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Баркола, Дембеле.

Российский вратарь Матвей Сафонов остался на скамейке запасных «ПСЖ».

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