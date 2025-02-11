Дмитрий Булыкин: второе место «Спартака» в РПЛ будет разочарованием

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что московский «Спартак» при нынешней трансферной политике должен бороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 11 февраля, красно-белые объявили о переходе аргентинского полузащитника Пабло Солари из «Ривер Плейт».

«У «Спартака» очень большие траты. Должны бороться за чемпионство. Благодаря таким большим тратам и новым футболистам «Спартак» должен занимать первое или второе место. Только второе место будет разочарованием, потому что оно ничего не даёт — ни денег, ни славы.

Команда будет нацелена на первое. Если траты «Спартака» окажутся неэффективными, возникнет вопрос. Сейчас есть хорошие шансы стать чемпионами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.