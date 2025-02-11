Луис Энрике забил дебютный гол за «Зенит»

В эти минуты проходит финал Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Луис Энрике да Силва Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Луис Энрике. Таким образом, данный гол стал дебютным для бразильского игрока сине-бело-голубых.

Напомним, санкт-петербургский клуб объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.