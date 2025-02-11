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Луис Энрике забил дебютный гол за «Зенит»

Луис Энрике забил дебютный гол за «Зенит»
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В эти минуты проходит финал Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3    
Луис Энрике да Силва

Луис Энрике да Силва

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Луис Энрике. Таким образом, данный гол стал дебютным для бразильского игрока сине-бело-голубых.

Напомним, санкт-петербургский клуб объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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