Фанаты «Сити» перед игрой с «Реалом» вывесят баннер, посвящённый «Золотому мячу» Родри

Объединение болельщиков «Манчестер Сити» под названием «1894» на своей странице в социальных сетях анонсировало, что вывесит баннер с изображением полузащитника «горожан» Родри с наградой «Золотой мяч» перед первым стыковым матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». При этом на баннере будет размещена цитата из песни британской рок-группы Oasis со словами Stop Crying Your Heart Out («Прекрати проливать горькие слёзы»).

Фото: x.com/WeAre1894

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится сегодня, 11 февраля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Напомним, 28 октября состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч». Первое место в голосовании занял Родри, набравший 1170 очков. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор расположился на второй строчке с 1129 очками.

Участники группы Oasis Ноэль и Лиам Галлахеры являются болельщиками «Манчестер Сити».

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: