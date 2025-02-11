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Фанаты «Сити» перед игрой с «Реалом» вывесят баннер, посвящённый «Золотому мячу» Родри

Фанаты «Сити» перед игрой с «Реалом» вывесят баннер, посвящённый «Золотому мячу» Родри
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Объединение болельщиков «Манчестер Сити» под названием «1894» на своей странице в социальных сетях анонсировало, что вывесит баннер с изображением полузащитника «горожан» Родри с наградой «Золотой мяч» перед первым стыковым матчем Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». При этом на баннере будет размещена цитата из песни британской рок-группы Oasis со словами Stop Crying Your Heart Out («Прекрати проливать горькие слёзы»).

Фото: x.com/WeAre1894

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится сегодня, 11 февраля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 28 октября состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч». Первое место в голосовании занял Родри, набравший 1170 очков. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор расположился на второй строчке с 1129 очками.

Участники группы Oasis Ноэль и Лиам Галлахеры являются болельщиками «Манчестер Сити».

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