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В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию, что клуб снова хочет уволить Осинькина

В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию, что клуб снова хочет уволить Осинькина
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал информацию о том, что самарский клуб вновь хочет уволить главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата. Впереди у ребят запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб едет в полном составе. Информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России.

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