Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Зенит»: Кассьерра довёл счёт до разгромного на 32-й минуте

«Спартак» — «Зенит»: Кассьерра довёл счёт до разгромного на 32-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

На 32-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного.

Ранее, на 14-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Луис Энрике. На 28-й минуте полузащитник санкт-петербургского клуба Вендел укрепил его преимущество.

В турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару». Первое и второе место разыграют «Спартак» и «Зенит».

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
Материалы по теме
Семак объяснил, почему Соболев не вошёл в состав «Зенита» на матч со «Спартаком»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android