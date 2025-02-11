Тарханов: не понимаю, зачем «Зенит» и «Спартак» тратят большие деньги на иностранцев

Российский тренер Александр Тарханов высказался о дорогостоящих трансферах санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

«Зенит» и «Спартак» тратят большие деньги на футболистов только ради чемпионства в РПЛ. Мы пока не играем в еврокубках, поэтому расчёт — на чемпионат России. Однако я не понимаю, зачем клубы тратят такие деньги на иностранцев. Нужно воспитывать и развивать российских футболистов. Теперь уже в играх посмотрим, стоят ли эти легионеры таких больших денег», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

20 января «Зенит» объявил о трансфере нападающего Луиса Энрике из «Ботафого». В СМИ появлялась информация, что сине-бело-голубые могли заплатить за бразильского футболиста € 30 млн. 7 февраля «Спартак» объявил о переходе форварда Ливая Гарсии из АЕКа. Сообщалось, что красно-белые приобрести футболиста за € 20 млн.