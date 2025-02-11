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Ленинградец — сборная КНДР, результат товарищеского матча, счёт 3:2, 11 февраля 2025 года

«Ленинградец» Евсеева одержал победу над сборной КНДР в товарищеском матче
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Завершился международный товарищеский матч, в котором встречались «Ленинградец» и национальная команда КНДР. «Ленинградец» обыграл сборную Северной Кореи со счётом 3:2.

За «Ленинградец» отличились полузащитник Руслан Казаков, нападающий Дмитрий Барков и хавбек Иван Маркелов.

После окончания сезона Второй лиги «Ленинградец» занял третье место в турнирной таблице.

Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

15 февраля подопечные Вадима Евсеева сыграют товарищеский матч с московской «Родиной», а 16 февраля — с красноярским «Енисеем».

2 марта «Ленинградец» проведёт встречу с костромским «Спартаком» в рамках 1-го тура Второй лиги (дивизион А группа «Золото»).

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