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Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку про Соболева в матче с «Зенитом»

Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку про Соболева в матче с «Зенитом»
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Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева во время очного матча команд в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ, который идёт в эти минуты. На момент выхода новости счёт во встрече 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

Фанаты «Спартака» скандировали с трибун: «Соболев – ######!»

Напомним, 27-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Спартака» минувшим летом. Соболев играл за красно-белых с 2020 года. За этот период он принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

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