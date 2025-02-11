Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку про Соболева в матче с «Зенитом»

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева во время очного матча команд в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ, который идёт в эти минуты. На момент выхода новости счёт во встрече 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Фанаты «Спартака» скандировали с трибун: «Соболев – ######!»

Напомним, 27-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Спартака» минувшим летом. Соболев играл за красно-белых с 2020 года. За этот период он принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Самые титулованные футбольные клубы России: