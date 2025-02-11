«Локомотив» опубликовал финансовую отчётность за 2024 год

Московский «Локомотив» показал финансовую отчётность за минувший год.

За 2024 год красно-зелёные заработали 7,219 млрд рублей, включая доходы от спонсоров, продажи билетов, атрибутики, прав на трансляции и призовых за турниры. Рост по сравнению с 2023 годом составил 241 млн рублей. В минувшем году железнодорожники потратили 7,612 млрд рублей, что на 1,119 млрд больше, чем в 2023-м.

Больше половины от этой суммы ушло на зарплату игроков, тренеров и персонала. Меньшая часть ушла на расходы на академию и молодёжные команды, затраты на оборудование и медицинскую технику, а также на инвестиции в стадион («РЖД Арена»). «Локомотив» впервые за семь лет заработал на трансферах больше, чем потратил — 1,439 млрд рублей в сравнении с 1,085 млрд.

15 февраля «Локомотив» сыграет товарищеский матч с московским «Динамо», а 18 февраля — с екатеринбургским «Уралом».

После 18 туров РПЛ железнодорожники располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с махачкалинским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.