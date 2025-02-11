Тарханов — о Сатпаеве: когда я работал в Болгарии, молодого игрока у нас купил «Сити»

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о переходе Дастана Сатпаева в «Челси». Ранее стало известно, что алма-атинский «Кайрат» и лондонский клуб достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английской команде.

«Челси» купил Сатпаева на перспективу, ведь он сможет приехать в команду только в 18 лет. Но сейчас многое будет зависеть от того, как он будет играть за «Кайрат». Когда я работал в Болгарии, у меня был молодой футболист Филип Крастев, которого купил «Манчестер Сити». Сначала его отдали в аренду в Бельгию, потом — во Францию, а сейчас он играет в Нидерландах. Его купили тоже за приличные деньги. Он тогда был с огромным потенциалом, а сейчас является футболистом сборной Болгарии. Он чем-то похож на Батракова — такой же маленький, с хорошими мозгами и исполнением», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.