Ванья Дркушич рассказал, о чём говорил с Сергеем Семаком, когда вернулся в «Зенит»

Словенский защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич рассказал, о чём говорил с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, когда вернулся в клуб из аренды в сербской «Црвене Звезде».

— Что тебе сказал при первой встрече главный тренер «Зенита» Сергей Семак?

— Мы общались, ещё когда я приехал в «Зенит» летом перед арендой в «Црвену Звезду». Но тогда просто поговорили на тему, как у кого дела и так далее. Сейчас Семак сказал: «Не переживай, всё будет нормально, дай свой максимум на тренировках и в играх».

— Ты очень хорошо говоришь по-русски. Собираешься ещё прогрессировать в этом плане в «Зените»?

— 100%. Это вообще моя мечта — к концу карьеры говорить на многих языках. А в «Зените» есть шанс выучить испанский, португальский. Может быть, здесь и их освою, — сказал Дркушич в эфире «Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.