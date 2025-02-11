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Ванья Дркушич рассказал, о чём говорил с Сергеем Семаком, когда вернулся в «Зенит»

Ванья Дркушич рассказал, о чём говорил с Сергеем Семаком, когда вернулся в «Зенит»
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Словенский защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич рассказал, о чём говорил с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, когда вернулся в клуб из аренды в сербской «Црвене Звезде».

— Что тебе сказал при первой встрече главный тренер «Зенита» Сергей Семак?
— Мы общались, ещё когда я приехал в «Зенит» летом перед арендой в «Црвену Звезду». Но тогда просто поговорили на тему, как у кого дела и так далее. Сейчас Семак сказал: «Не переживай, всё будет нормально, дай свой максимум на тренировках и в играх».

— Ты очень хорошо говоришь по-русски. Собираешься ещё прогрессировать в этом плане в «Зените»?
— 100%. Это вообще моя мечта — к концу карьеры говорить на многих языках. А в «Зените» есть шанс выучить испанский, португальский. Может быть, здесь и их освою, — сказал Дркушич в эфире «Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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