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Станкович повздорил с Анюковым и был удалён в финале. Семак тоже покинул поле

Станкович повздорил с Анюковым и был удалён в финале. Семак тоже покинул поле
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович и тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков были удалены после стычки в матче за первое место Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции

Во втором тайме полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс сфолил на защитнике «Зенита» Густаво Мантуане. Бразилец на эмоциях бросился за соперником, его сдержал главный судья Кирилл Левников. В то же время на поле выбежал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, видимо, дабы успокоить своего игрока.

Станкович, возглавляющий «Спартак», бурно отреагировал на происходящее. Он тоже вышел на поле и начал предъявлять претензии сначала судье, а потом, неизвестно по какой причине, члену тренерского штаба «Зенита» Александру Анюкову.

После этого между Станковичем и Анюковым началась довольно эмоциональная перепалка, вследствие которой оба получили красные карточки. Также жёлтую карточку получил Семак. После данного инцидента Станкович вместе с Семаком покинули поле.

Московский «Спартак» становился обладателем Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги в 2023 и 2024 годах.

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