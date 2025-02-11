Станкович повздорил с Анюковым и был удалён в финале. Семак тоже покинул поле

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович и тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков были удалены после стычки в матче за первое место Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции

Во втором тайме полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс сфолил на защитнике «Зенита» Густаво Мантуане. Бразилец на эмоциях бросился за соперником, его сдержал главный судья Кирилл Левников. В то же время на поле выбежал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, видимо, дабы успокоить своего игрока.

Станкович, возглавляющий «Спартак», бурно отреагировал на происходящее. Он тоже вышел на поле и начал предъявлять претензии сначала судье, а потом, неизвестно по какой причине, члену тренерского штаба «Зенита» Александру Анюкову.

После этого между Станковичем и Анюковым началась довольно эмоциональная перепалка, вследствие которой оба получили красные карточки. Также жёлтую карточку получил Семак. После данного инцидента Станкович вместе с Семаком покинули поле.

Московский «Спартак» становился обладателем Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги в 2023 и 2024 годах.