Фото: Семак и Станкович вместе на трибуне досматривают матч между «Зенитом» и «Спартаком»

После того как главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку во время финального матча Winline Зимнего Кубка РПЛ, российский специалист Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», отправился на трибуну вместе с ним, где они продолжили досматривать встречу. Отметим, что Семак пошёл на трибуну со Станковичем, несмотря на то что он не был удалён.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Спартак» становился обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах.

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