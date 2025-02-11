Фото: Семак и Станкович вместе на трибуне досматривают матч между «Зенитом» и «Спартаком»
Поделиться
После того как главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку во время финального матча Winline Зимнего Кубка РПЛ, российский специалист Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», отправился на трибуну вместе с ним, где они продолжили досматривать встречу. Отметим, что Семак пошёл на трибуну со Станковичем, несмотря на то что он не был удалён.
Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»
Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16' 0:2 Вендел – 28' 0:3 Кассьерра – 32'
Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу сине-бело-голубых.
«Спартак» становился обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:33
-
21:22
-
21:11
-
21:09
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:43
-
20:35
-
20:30
-
20:17
-
20:15
-
20:08
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:50
-
19:45
-
19:45
-
19:45
-
19:38
-
19:27
-
19:20
-
19:16
-
19:12
-
19:04
-
19:00