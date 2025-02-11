Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: Семак и Станкович вместе на трибуне досматривают матч между «Зенитом» и «Спартаком»

Фото: Семак и Станкович вместе на трибуне досматривают матч между «Зенитом» и «Спартаком»
Комментарии

После того как главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку во время финального матча Winline Зимнего Кубка РПЛ, российский специалист Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», отправился на трибуну вместе с ним, где они продолжили досматривать встречу. Отметим, что Семак пошёл на трибуну со Станковичем, несмотря на то что он не был удалён.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Спартак» становился обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах.

Материалы по теме
Фото
Станкович повздорил с Анюковым и был удалён в финале. Семак тоже покинул поле

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android