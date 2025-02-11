«Спартак» — «Зенит»: Кристофер Мартинс был удалён с поля на 68-й минуте

В эти минуты идёт финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 68-й минуте полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле, оставив свою команду в меньшинстве.

В турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару». Первое и второе место разыграют «Спартак» и «Зенит».