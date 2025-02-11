«Зенит» впервые выиграл Winline Зимний Кубок РПЛ, разгромив «Спартак» в финале

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Завершился финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале матча счёт открыл нападающий «Зенита» Луис Энрике. На 28-й минуте полузащитник санкт-петербургского клуба Вендел укрепил его преимущество. На 32-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 68-й минуте хавбек красно-белых Кристофер Мартинс получил красную карточку.

В турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару».

Благодаря этой победе «Зенит» впервые выиграл данный турнир. Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

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