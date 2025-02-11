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«Брест» — «ПСЖ»: Витинья открыл счёт с пенальти на 21-й минуте

«Брест» — «ПСЖ»: Витинья открыл счёт с пенальти на 21-й минуте
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В эти минуты проходит первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются две французские команды — «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Встречу обслуживает бригада боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Пари Сен-Жермен». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Перерыв
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Витинья – 21'     0:2 Дембеле – 45'    

На 21-й минуте полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья открыл счёт в матче, реализовав пенальти.

Российский вратарь Матвей Сафонов остался на скамейке запасных «ПСЖ».

В последний раз эти команды встречались между собой 1 февраля. Игра в рамках 20-го тура французской Лиги 1 завершилась разгромной победой парижан со счётом 5:2.

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