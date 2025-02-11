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«Спартак» потратил € 57,1 млн на трансферы в нынешнем сезоне, установив рекорд клуба — TM

«Спартак» потратил € 57,1 млн на трансферы в нынешнем сезоне, установив рекорд клуба — TM
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Московский «Спартак» потратил € 57,1 млн на покупки футболистов в нынешнем сезоне, установив клубный рекорд по данному показателю. Об этом свидетельствуют данные Transfermarkt.

Предыдущий рекорд красно-белых был в сезоне-2019/2020, когда они потратили на трансферы € 42,5 млн.

По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой «Спартака» в нынешнем сезоне стал нападающий Ливай Гарсия, который перешёл из греческого АЕКа за € 18,7 млн. На второй строчке расположился трансфер атакующего полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт», состоявшийся минувшим летом за € 14 млн. Замыкает тройку самых дорогих покупок красно-белых в нынешнем сезоне вингер Пабло Солари, перешедший из «Ривер Плейт» за € 10 млн.

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