Павел Погребняк назвал четыре команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Экс-нападающий национальной команды России Павел Погребняк порассуждал о борьбе за чемпионство в текущем сезоне российского чемпионата.

«Вся нынешняя тройка — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» — будет бороться за чемпионство. Плюс я бы не сбрасывал со счетов «Динамо», — приводит слова Погребняка Metaratings.

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Следом за «быками» располагаются «Зенит» (39), «Спартак» (37) и московское «Динамо» (35).

28 февраля махачкалинское «Динамо» сыграет с московским «Локомотив». Данная встреча станет матчем-открытием второй части сезона чемпионата России.