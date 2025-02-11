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Павел Погребняк назвал четыре команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Павел Погребняк назвал четыре команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
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Экс-нападающий национальной команды России Павел Погребняк порассуждал о борьбе за чемпионство в текущем сезоне российского чемпионата.

«Вся нынешняя тройка — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» — будет бороться за чемпионство. Плюс я бы не сбрасывал со счетов «Динамо», — приводит слова Погребняка Metaratings.

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Следом за «быками» располагаются «Зенит» (39), «Спартак» (37) и московское «Динамо» (35).

28 февраля махачкалинское «Динамо» сыграет с московским «Локомотив». Данная встреча станет матчем-открытием второй части сезона чемпионата России.

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