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«Мелочь, а приятно». Соболев высказался после победы «Зенита» в матче со «Спартаком»

«Мелочь, а приятно». Соболев высказался после победы «Зенита» в матче со «Спартаком»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы сине-бело-голубых в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком» (0:3) сделал публикацию в своём телеграм-канале, в которой написал: «Мелочь, а приятно».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

Во время встречи болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева, который не был включён в заявку санкт-петербургского клуба на эту игру.

27-летний футболист перешёл в «Зенит» из «Спартака» минувшим летом. Александр играл за красно-белых с 2020 года. За этот период он принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

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