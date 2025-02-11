Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Найнгголан: тюрьма — это очень странный опыт, который я никогда не хотел бы повторять

Найнгголан: тюрьма — это очень странный опыт, который я никогда не хотел бы повторять
Комментарии

Известный экс-футболист сборной Бельгии, «Интера» и «Ромы» Раджа Найнгголан высказался о своём пребывании в тюрьме по делу о контрабанде наркотиков. 27 января бельгийские правоохранители задержали 36-летнего спортсмена по подозрению в торговле наркотическими веществами.

«Тюрьма — это очень странный опыт, который я никогда не хотел бы повторять. Неприятно видеть, как твоё имя втаптывают в грязь, меня представили как наркоторговца… Я убеждён в том, что за мной нет никакой вины», —приводит слова Найнгголана RTBF.

Найнгголан выступал за итальянские «Кальяри», «Пьяченцу», миланский «Интер», римскую «Рому», СПАЛ и «Антверпен» из Бельгии. Раджа — чемпион Италии в составе миланского «Интера» и чемпион Бельгии в составе «Антверпена».

Материалы по теме
Адвокат Найнгголана заявил, что игрок отрицает свою причастность к контрабанде наркотиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android