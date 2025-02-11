Найнгголан: тюрьма — это очень странный опыт, который я никогда не хотел бы повторять

Известный экс-футболист сборной Бельгии, «Интера» и «Ромы» Раджа Найнгголан высказался о своём пребывании в тюрьме по делу о контрабанде наркотиков. 27 января бельгийские правоохранители задержали 36-летнего спортсмена по подозрению в торговле наркотическими веществами.

«Тюрьма — это очень странный опыт, который я никогда не хотел бы повторять. Неприятно видеть, как твоё имя втаптывают в грязь, меня представили как наркоторговца… Я убеждён в том, что за мной нет никакой вины», —приводит слова Найнгголана RTBF.

Найнгголан выступал за итальянские «Кальяри», «Пьяченцу», миланский «Интер», римскую «Рому», СПАЛ и «Антверпен» из Бельгии. Раджа — чемпион Италии в составе миланского «Интера» и чемпион Бельгии в составе «Антверпена».