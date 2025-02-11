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Пике — о Неймаре: лучший игрок в истории, у которого нет «Золотого мяча»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике высказался о нападающем «Сантоса» Неймаре и форварде мадридского «Реала» Винисиусе.

— Винисиус?

— Будущий обладатель «Золотого мяча».

— Неймар?

— Лучший игрок в истории, у которого нет «Золотого мяча», — приводит слова Пике Marca.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов.

Последним обладателем «Золотого мяча» среди бразильских игроков был Кака в 2007 году.