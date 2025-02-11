Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пике — о Неймаре: лучший игрок в истории, у которого нет «Золотого мяча»

Пике — о Неймаре: лучший игрок в истории, у которого нет «Золотого мяча»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике высказался о нападающем «Сантоса» Неймаре и форварде мадридского «Реала» Винисиусе.

— Винисиус?
— Будущий обладатель «Золотого мяча».

— Неймар?
— Лучший игрок в истории, у которого нет «Золотого мяча», — приводит слова Пике Marca.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов.

Последним обладателем «Золотого мяча» среди бразильских игроков был Кака в 2007 году.

Материалы по теме
Пике: «Барселона» — более талантливая команда, чем «Реал», но «сливочные» сплочённее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android