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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Манчестер Сити – Реал Мадрид: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Манчестер Сити» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 11 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» Мадрид. Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада французских арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

Стартовые составы играющих команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Гвардиол, Силва, Стоунс, Де Брёйне, Савиньо, Грилиш, Холанд.

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Тчуамени, Менди, Себальос, Камавинга, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» и «Реал» встречались на стадии 1/4 финала. Первый матч завершился вничью со счётом 3:3. В ответной игре команды также не сумели выявить победителя в основное время, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался мадридский клуб (4:3 пен.).

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