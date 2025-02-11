«Манчестер Сити» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 11 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» Мадрид. Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада французских арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Гвардиол, Силва, Стоунс, Де Брёйне, Савиньо, Грилиш, Холанд.

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Тчуамени, Менди, Себальос, Камавинга, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» и «Реал» встречались на стадии 1/4 финала. Первый матч завершился вничью со счётом 3:3. В ответной игре команды также не сумели выявить победителя в основное время, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался мадридский клуб (4:3 пен.).