«Ювентус» — ПСВ: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

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Сегодня, 11 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «ПСВ Эйндховен». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Игру будет обслуживать немецкая бригада арбитров, которую возглавит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Вейга, Келли, Луис, Маккенни, Йылдыз, Локателли, Гонсалес, Веа, Коло Муани.

ПСВ: Бенитес, Фламинго, Жуниор, Обиспо, Ледесма, Верман, Схаутен, Сайбари, де Йонг, Перишич, Ланг.

Отметим, что туринский «Ювентус» завершил общий этап Лиги чемпионов на 20-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. ПСВ — 14-й (14 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».