ЦСКА сделал заявление по травме 19-летнего полузащитника Глебова

ЦСКА в своём телеграм-канале сделал заявление относительно травмы 19-летнего полузащитника Кирилла Глебова, полученной им после жёсткого столкновения с Юрием Газинским в матче с «Краснодаром» за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ (1:2).

«Кирилл Глебов избежал серьёзного повреждения.

Наш футболист сегодня был повторно осмотрен в Москве: ему провели весь комплекс необходимых исследований, по результатам которых были исключены переломы костей стопы и голени, а также повреждение ахиллова сухожилия.

В течение ближайших нескольких дней Кирилл пройдёт курс стартовой терапии, направленной на устранение отёка и воспаления, а после его окончания уже будет определён срок лечения», — написано на странице ЦСКА в соцсети.

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