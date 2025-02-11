ЦСКА сделал заявление по травме 19-летнего полузащитника Глебова

ЦСКА в своём телеграм-канале сделал заявление относительно травмы 19-летнего полузащитника Кирилла Глебова, полученной им после жёсткого столкновения с Юрием Газинским в матче с «Краснодаром» за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ (1:2).
«Кирилл Глебов избежал серьёзного повреждения.
Наш футболист сегодня был повторно осмотрен в Москве: ему провели весь комплекс необходимых исследований, по результатам которых были исключены переломы костей стопы и голени, а также повреждение ахиллова сухожилия.
В течение ближайших нескольких дней Кирилл пройдёт курс стартовой терапии, направленной на устранение отёка и воспаления, а после его окончания уже будет определён срок лечения», — написано на странице ЦСКА в соцсети.
Сколько стоят молодые футболисты:
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