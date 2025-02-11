«Спартак» и «Зенит» получили отказ от «Бешикташа» на предложение купить Жедсона — ATİBA

«Бешикташ» отклонил предложения «Спартака» и «Зенита» о трансфере 26-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает инсайдер The ATİBA в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-белые были готовы заплатить турецкому клубу € 22 млн с учётом бонусов за португальского футболиста. В свою очередь, сине-бело-голубые предлагали «Бешикташу» € 13 млн, а также включить в сделку своего игрока, чьё имя не называется.

Фернандеш выступает в составе «Бешикташа» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 114 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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