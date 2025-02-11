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Финал ЛЧ может пройти в США к 2033 году — The Independent

Финал ЛЧ может пройти в США к 2033 году — The Independent
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ECA) ведут переговоры с американской компанией Relevent Sports о передаче ей эксклюзивных прав на коммерциализацию мужских командных турниров в Европе на период с 2027 по 2033 год. Об этом сообщает The Independent.

Положительное завершение переговоров приведёт к прекращению сотрудничества УЕФА с TEAM Marketing, продолжавшегося более 30 лет. TEAM Marketing была ответственной за ключевые аспекты брендинга ЛЧ, включая её визуальную идентификацию и музыкальную тему. Владелец Relevent Sports, миллиардер и владелец клуба NFL «Майами Долфинс» Стивен Росс, давно планирует проведение крупных матчей европейских клубов на территории Соединённых Штатов. Теперь компания близка к заключению сделки с УЕФА, что может привести к проведению матчей Лиги чемпионов в США к 2033 году.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года в Мюнхене (Германия) на стадионе «Арена Мюнхен».

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