«Брест» — «ПСЖ»: Дембеле оформил дубль на 66-й минуте

В эти минуты проходит первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречаются две французские команды — «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Встречу обслуживает бригада боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто. На момент написания новости счёт в матче 3:0 в пользу «Пари Сен-Жермен». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 66-й минуте нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле оформил дубль.

В последний раз эти команды встречались между собой 1 февраля. Игра в рамках 20-го тура французской Лиги 1 завершилась разгромной победой парижан со счётом 5:2.