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«Зенит» вновь предпримет попытку купить Уэсли за € 30 млн грядущим летом — Рафаэль

«Зенит» вновь предпримет попытку купить Уэсли за € 30 млн грядущим летом — Рафаэль
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«Зенит» отказался от идеи с покупкой 21-летнего правого защитника «Фламенго» Уэсли в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Пабло Рафаэль в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, санкт-петербургский клуб предпримет новую попытку осуществить трансфер бразильского футболиста грядущим летом, сохранив при этом предложение в € 30 млн. Подчёркивается, что на текущий момент заявленная «Зенитаом» сумма является самой крупной среди клубов из Европы, которые обращались во «Фламенго» по Уэсли.

Действующее трудовое соглашение защитника с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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