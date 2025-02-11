Билялетдинов отреагировал на слухи, что он может стать тренером «Крыльев Советов»

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на слухи о том, что он может стать одним из тренеров «Крыльев Советов». Ранее была информация, что Сергей Гуренко может стать главным тренером самарского клуба, а Динияр — его ассистентом.

«Интерес «Крыльев»? Вообще без понятия. Ко мне никто не обращался, первый раз слышу. Непонятная информация», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

16 февраля «Крылья» сыграют товарищеский матч с «Кызылжаром» (Казахстан), 22 февраля с московским ЦСКА и 23 февраля — с «Челябинском».

После 18 туров РПЛ «Крылья» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина сыграют с «Краснодаром». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.