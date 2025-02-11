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Семак объяснил своё решение присоединиться к Станковичу на трибуне после его удаления

Семак объяснил своё решение присоединиться к Станковичу на трибуне после его удаления
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение присоединиться к наставнику «Спартака» Деяну Станковичу на трибуне после того, как сербский специалист был удалён во время финального матча Winline Зимнего Кубка РПЛ (0:3).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

«К потасовке понятно, что привело — арбитры потеряли нить игры, поэтому она складывалась очень нервно, с большим количеством фолов в обе стороны. Из-за этого переживали тренеры и футболисты. В один момент произошла словесная перепалка с нашим тренером и Деяном Станковичем. В итоге их удалили. Я пошёл с ним, чтобы немножко снизить градус, тем более что поддерживал по некоторым решениям, которые были неправильные. На мой взгляд, чтобы избежать какого-то преимущества одной из команд, пошёл с ним. Посидели и поговорили с ним на трибуне.

Конечно, с трибуны футбол смотреть интереснее. Потому что видна вся картинка поля. Бесков любил смотреть игры на трибуне.

У тренерских штабов команд не было проблем друг с другом. Наши тренеры пожали руки всему тренерскому штабу «Спартака» и футболистом. Это эмоции. Конечно, перепалка могла закончиться по-другому. Это подпортило впечатление от самой игры», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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