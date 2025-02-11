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Глава «Зенита» Медведев высказался о победе клуба в Зимнем Кубке РПЛ

Глава «Зенита» Медведев высказался о победе клуба в Зимнем Кубке РПЛ
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу своей команды в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком» (3:0).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

«Всё идёт по плану, команда готовится, выходит из-под на нагрузок. Думаю, «Зенит» был существенно лучше во всех элементах игры: и с мячом, и без него, и в создании и реализации голевых моментов. Преувеличивать значение победы в турнире не надо, и никто не будет. Но это даёт определённое психологическое преимущество и уверенность в будущем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару».

Благодаря этой победе «Зенит» впервые выиграл данный турнир. Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

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