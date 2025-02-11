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Семак раскрыл, о чём общался с тренером «Спартака» Станковичем на трибуне

Семак раскрыл, о чём общался с тренером «Спартака» Станковичем на трибуне
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, о чём поговорил с тренером московского «Спартака» Деяном Станковичем в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ. Сине-бело-голубые разгромили красно-белых со счётом 3:0. Напомним, во втором тайме произошло недопонимание между Станковичем и тренером «Зенита» Александром Анюковым. В результате чего оба специалиста получили красные карточки.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

«Ни о чём важном не говорили. Поговорили о судейских решениях и игроках. Просто общие моменты, чтобы поддержать беседу. Но в основном смотрели футбол», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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