Семак раскрыл, о чём общался с тренером «Спартака» Станковичем на трибуне

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, о чём поговорил с тренером московского «Спартака» Деяном Станковичем в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ. Сине-бело-голубые разгромили красно-белых со счётом 3:0. Напомним, во втором тайме произошло недопонимание между Станковичем и тренером «Зенита» Александром Анюковым. В результате чего оба специалиста получили красные карточки.

«Ни о чём важном не говорили. Поговорили о судейских решениях и игроках. Просто общие моменты, чтобы поддержать беседу. Но в основном смотрели футбол», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.