Семак объяснил выбор стартового состава «Зенита» на матч со «Спартаком» в Зимнем Кубке РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор стартового состава сине-бело-голубых на финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком». Санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 3:0.

«Не только Соболев, но и Мостовой, Горшков и другие ребята не играли со «Спартаком». Все, кто у нас есть в наличии, выступили утром, чтобы получить равномерную нагрузку. Алипу пришлось участвовать в двух матчах. К сожалению, то количество футболистов, которое у нас есть, не позволяет больше ротировать состав», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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