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Семак объяснил выбор стартового состава «Зенита» на матч со «Спартаком» в Зимнем Кубке РПЛ

Семак объяснил выбор стартового состава «Зенита» на матч со «Спартаком» в Зимнем Кубке РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор стартового состава сине-бело-голубых на финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком». Санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 3:0.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

«Не только Соболев, но и Мостовой, Горшков и другие ребята не играли со «Спартаком». Все, кто у нас есть в наличии, выступили утром, чтобы получить равномерную нагрузку. Алипу пришлось участвовать в двух матчах. К сожалению, то количество футболистов, которое у нас есть, не позволяет больше ротировать состав», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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