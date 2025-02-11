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Сергей Семак оценил игру Соболева на зимних сборах «Зенита»

Сергей Семак оценил игру Соболева на зимних сборах «Зенита»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего команды Александра Соболева на зимних сборах клуба.

«Последние матчи Соболев смотрится хорошо, прибавляет. В прошлой части чемпионата он не прошёл полноценную подготовку, поэтому пришлось набирать форму по ходу сезона. Это не всегда просто, тем более он сталкивался с определённым давлением. Сейчас он работает и делает то, что нужно нападающему, то есть забивает. Это прибавляет уверенности, что имеет большое значение. Все трудятся. К возобновлению второй части чемпионата решим, кто будет в основе. Но я уверен, что все футболисты готовы внести свою лепту на благо команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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