Глава «Зенита» Медведев: история с переходом Саласара ещё не завершена

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о срыве трансфера полузащитника Родриго Саласара в санкт-петербургский клуб из «Браги».

«Берите правду из первоисточников, а не опираетесь на слухи. Мы всегда информируем, чем заканчиваются переговоры, но после их окончания. История с Саласаром ещё не завершена», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что полузащитник «Браги» Родриго Саласар утром 3 февраля успешно прошёл в Дубае медосмотр для перехода в «Зенит». Cумма трансфера 25-летнего футболиста якобы должна была составить € 15+5 млн.