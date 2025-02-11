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Маркиньос: 0:3 в первом тайме не говорит, что «Зенит» сильнее «Спартака»

Маркиньос: 0:3 в первом тайме не говорит, что «Зенит» сильнее «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о финале Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    

«Нам больше нужно работать над всеми компонентами. Понятно, что это подготовительный турнир, но мы должны сделать работу над ошибками, улучшать себя в каждом компоненте и уже в чемпионате показать, что такое «Спартак».

0:3 в первом тайме не говорит о том, что «Зенит» сильнее. Это футбол и такое бывает, что пропускаешь голы в какой-то степени курьёзные. Мы всё-таки под нагрузками. Вы видели, что тренер дал поиграть всем – у нас был смешанный состав. Это подготовительный турнир и игра. Впереди у нас сбор в Турции, где мы должны хорошо поработать, а уже в чемпионате проявить себя», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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