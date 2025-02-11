«ПСЖ» разгромил «Брест» в первом стыковом матче ЛЧ благодаря дублю Дембеле

Завершился первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались две французские команды — «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Встречу обслуживала бригада боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, с пенальти отличился полузащитник «ПСЖ» Витинья. На 45-й минуте Усман Дембеле удвоил преимущество гостей. На 50-й минуте Дезире Дуэ довёл счёт до разгромного, но после проверки VAR гол был отменён. На 66-й минуте Дембеле оформил дубль.

В последний раз эти команды встречались между собой 1 февраля. Игра в рамках 20-го тура французской Лиги 1 завершилась разгромной победой парижан со счётом 5:2.