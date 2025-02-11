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Медведев рассказал, какую позицию «Зенит» планирует усилить в зимнее трансферное окно

Медведев рассказал, какую позицию «Зенит» планирует усилить в зимнее трансферное окно
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, какую позицию санкт-петербургский клуб планирует усилить в зимнее трансферное окно.

«Вы знаете, что у нас травмированы оба правых защитника. Было бы глупо, если бы мы не закрыли этот вопрос», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место после «Краснодара», который также заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и начнётся в 16:30 мск.

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