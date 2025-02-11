Маркиньос: мы — «Спартак» и должны играть агрессивно
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Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о финале Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3). Игра прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).
Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16' 0:2 Вендел – 28' 0:3 Кассьерра – 32'
«Действительно было несколько моментов, где были непонятные судейские решения. Нас это немножко разозлило. Вообще мы «Спартак», поэтому и должны играть агрессивно. Когда есть моменты, которые не видит судья, мы становимся ещё агрессивнее.
Но это нормально, ведь это футбол», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Московский «Спартак» становился обладателем Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги в 2023 и 2024 годах.
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