Маркиньос: мы — «Спартак» и должны играть агрессивно

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о финале Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3). Игра прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Действительно было несколько моментов, где были непонятные судейские решения. Нас это немножко разозлило. Вообще мы «Спартак», поэтому и должны играть агрессивно. Когда есть моменты, которые не видит судья, мы становимся ещё агрессивнее.

Но это нормально, ведь это футбол», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московский «Спартак» становился обладателем Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги в 2023 и 2024 годах.